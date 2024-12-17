歐盟外交首長卡拉斯談制裁中企：中國援俄須付代價

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）歐盟外長會議今天通過對俄羅斯侵略烏克蘭第15輪制裁，首度涵蓋提供俄軍無人機零組件的中國企業，歐盟對外事務高級代表卡拉斯說，歐盟的訊息很清楚，中國助俄須付代價。

歐洲聯盟（EU）共同外交政策最高首長，也就是歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天主持她1日上任後的首場外交部長會議，與歐盟27國外長討論敘利亞、烏克蘭、喬治亞等3大動盪地區。

外長會上午通過俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第15輪制裁方案，制裁對象首度納入直接供應俄國軍用無人機零組件的4家中國企業。

先前受歐盟制裁的中國企業或個人是因擔任俄國貿易「白手套」、代為採購俄方被歐盟禁止取得的產品，這次則是針對無人機引擎等零件製造商，代表歐盟對中國挺俄行為的回應更進一步。

卡拉斯於傍晚的記者會上說，這次制裁表示「中國在這場戰爭協助俄羅斯，是要付出代價的，我們（立場）必須明確，展現出我們對此團結一致」。

她提到，烏克蘭指控中國也為俄國攻擊性無人機提供衛星資訊，但歐盟尚未確認真實性，因此將再做討論，「我們正密切觀察中國的作為」。

受歐盟制裁的4家無人機領域中國企業，包括深圳的巨航航空科技（Juhang Aviation）和紅兔矢量實業（Redlepus TSK Vektor），以及廈門林巴賀航空發動機（Xiamen Limbach），他們提供俄軍長程攻擊性無人機的引擎等零件。

登記在香港的亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links）負責人為俄籍，被歐盟指為俄烏戰爭以來最大的微電子零組件對俄供應商，產品用於組裝俄軍使用的海鷹（Orlan）無人機。

歐盟對這些中企的制裁包括凍結歐盟境內資產，以及禁止向歐盟金融機構籌資等。歐盟已多次強調中國助俄侵烏是影響歐中關係的關鍵，尤其提供俄國武器將踩到歐盟「紅線」，中國則否認有此行為。這次制裁能否牽制中國助俄，或使歐中關係更惡劣，值得觀察。

對於敘利亞情勢，卡拉斯表示敘利亞面臨一個「有希望但不確定的未來」。歐盟是否將與主導敘利亞新政府的沙姆解放組織（HTS）往來，她說外長會的討論顯示仍有疑慮，「我們需要看到（沙姆政權）正面的行為」。

沙姆解放組織在2014年被聯合國安理會認定為恐怖組織並予以經濟制裁，歐盟27國遵循該決定至今。

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但歐盟將難以避免與敘利亞新政權交往，卡拉斯已指定一位資深外交官作為窗口，但她也強調歐盟將與中東區域內的國家合作，共同觀察新政權作為，即便與沙姆解放組織往來，目前討論也只及於較低階層級，不會到她本人。

對於喬治亞大選由親俄疑歐的極右派勝出，歐盟因認定選舉有舞弊而不予承認。除了已降低政治往來層級、停止對喬治亞政府的財政援助，外長會今天討論是否要對喬國政府鎮壓民主的行為制裁特定官員，以及是否暫停對喬治亞的免簽證制度，但尚未達一致決定。（編輯：陳彥鈞）1131217