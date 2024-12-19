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紐西蘭經濟連2季萎縮陷衰退 紐元應聲貶至谷底

2024/12/19 17:45
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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，紐西蘭第3季經濟急劇萎縮，遠甚於預期，經濟陷入衰退，紐元應聲貶至谷底，引發政治人物交相指責。

法新社報導，保守派聯合政府為自身辯護，稱其「尊重納稅人的金錢」，反對派則指責政府助長「經濟衰退」。

數月來，紐西蘭經濟一直處於衰退邊緣搖搖欲墜，消費者信心受到高物價、借貸成本上升和住房危機影響。

然而最新數據顯示，7月至9月的國內生產毛額（GDP）比前3個月下滑1.0%，超乎預期。分析師原本預估僅萎縮0.2%。

4月至6月的第2季GDP萎縮幅度由0.2%下修為1.1%後，這是連續第2季出現萎縮。

紐元兌美元匯率午盤貶至56.13美分，比前一天下跌約1.8%，跌幅令人意外。

報告指出，若將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間經濟下滑排除在外，紐西蘭經濟已陷入自1991年以來最疲軟的6個月。

報告還說，「疲軟現象正蔓延到大多數行業」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1131219

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