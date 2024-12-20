食品外送服務年度調查 義大利餐最對德國人胃口

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（中央社記者顏若瑾柏林20日專電）年末將至，德國線上訂餐服務Lieferando日前公布一項年度調查報告顯示，今年名列德國人外送美食榜首的是義大利菜，接著是美式漢堡與薯條，日式壽司拉麵位居第3。

Lieferando作為顧客和餐廳之間的中介，日前對在德國16個邦、超過250個城市的約1600萬名顧客進行年度匿名調查。

調查顯示，除了義大利、美式與日式美食外，德國人的口味也越來越多樣化，像是土耳其、俄羅斯、韓國與荷蘭菜餚等都廣受顧客青睞。

此外，在柏林有位顧客今年送餐次數高達1051次，其中雙層起司漢堡送了744次。單筆最大的訂單在北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）拉廷根市（Ratingen）的一家日式餐廳，金額是1699歐元（約新台幣5萬7500元）。

其中，黑森邦（Hessen）威斯巴登市（Wiesbaden）的顧客給外送員的小費最多，平均為2.92歐元（約新台幣99元）。在圖林根邦（Thuringen）有5%的訂單是顧客下單後自取，遠高於其他15個聯邦。

在慕尼黑（Munich）所在的巴伐利亞邦（Bavaria），下單率最高的餐點是蘋果肉桂甜甜圈。不來梅（Bremen）有21%的訂單是在晚上9時後，「晚吃飯」漸成趨勢。

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今年訂單中，「有機」（Bio）關鍵字的比例較去年增加37%。有16%的顧客曾購買名人代言或是合作生產的食品，其中18歲至24歲的青少年占33%。

Lieferando是註冊在荷蘭阿姆斯特丹的食品配送公司Just Eat Takeaway的隸屬品牌。荷商Just Eat Takeaway在全球26國設有據點，在德國與奧地利為品牌Lieferando，在瑞士為Just Eat，在美國則是Grubhub。（編輯：田瑞華）1131220