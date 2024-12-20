憂川普恢復旅行禁令 美大學籲國際學生總統就職前返校

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，愈來愈多美國大學院校建議國際學生在這天前返校。校方擔憂，川普恐像他第一次任期那樣，在上任後不久對多國實施旅行禁令。

美聯社報導，儘管川普（Donald Trump）的計畫仍存不確定性，已有數十間美國大學院校發布返校建議。有些學校在川普上任前就已展開春季學期，因此學生基本上會在總統就職日前返校，但對於仰賴學生簽證留在美國的人而言，校方表示最好還是降低風險，在明年1月20日前回到校園。

川普2017年1月上任後不久便簽署行政命令，對穆斯林人口占多數的7個國家發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。這7國分別是伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬利亞及葉門。

川普後在這份名單中增刪過一些國家，在他任內共有15國曾受旅行禁令影響；根據美國國務院，這最終造成逾4萬人申請美國簽證遭拒。現任總統拜登（Joe Biden）2021年上任後便撤銷這項禁令。

美國國務院部分出資的「門戶開放」（Open Doors）資料統計計畫顯示，2023至2024學年間在美國大學院校註冊的國際學生人數超過110萬人，其中印度及中國學生比例過半，還有約4萬3800人來自受川普旅行禁令影響的15個國家。

在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）主修環境研究的中國學生李傑克（Jacky Li，音譯）將於近日返鄉，預計明年1月16日返美。他早在校方發布相關建議前就已做好這項安排，但他指出國際學生的擔憂與日俱增。

他說：「考慮到當今世界各地的地緣政治情勢緊張，人們擔心這類限制將擴及更多社群，當然會感到害怕。」他敦促川普支持而非阻撓重大學術研究。

川普交接團隊本週並未回應相關提問，但川普過去曾說將恢復並擴大旅行禁令的適用範圍，還矢言對非美國公民進行「意識形態審查」新措施，以阻止「危險的瘋子、仇恨者、偏執狂及狂熱分子」在美國定居。

美國多間大學院校校方建議，寒假返鄉的國際學生應在總統就職日前返美，並為移民管制程序可能出現延宕做好準備。

發布這類建議的學校包含常春藤聯盟（Ivy League）名校哈佛大學、布朗大學，位於波士頓的東北大學、麻省理工學院，以及從約翰霍普金斯大學到南加州大學等美國各地院校。有些學校在總統就職日隔天才開學。

康乃爾大學也告訴學生，川普之前針對部分國家發布的旅行禁令「可能在他就職不久後（再次）生效」，並稱禁令名單可能新增一些國家，尤其是中國和印度。校方建議，來自這些國家的學生與教職員工在1月21日開學前返校。

其他學校並未提及川普可能發布旅行禁令，但也建議學生提早規劃返校，為相關安排可能遭遇延宕做好準備。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1131220