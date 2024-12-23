加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大法官人事案明投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
首頁 / 國際

英國第3季GDP成長下修至0% 增工黨執政壓力

2024/12/23 18:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國國家統計局（ONS）今天發布修正後的英國實質國內生產毛額（GDP）估計數據，將第3季實質GDP成長率由先前發布的0.1%下修至0%；第2季實質GDP成長率也由0.5%下修至0.4%。

英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）近日也下修英國第4季經濟成長預估，由0.3%調降至0%。此外，根據英國工業總會（CBI）今天發布的業界調查，英國企業界普遍預期明年至少在第1季將縮減產出和人力雇用，對英國經濟成長前景的預估則達近兩年最低。

相關評估給7月贏得國會大選上台執政，以「振興經濟」和「改變」為重點號召的英國工黨增添壓力，特別是第3季以來的經濟數據多不利提振消費者和市場信心。

英國國家統計局估計，英國實質人均國內生產毛額（GDP per capita）今年第3季下滑0.2%。此外，家戶人均實際可支配所得在第3季為「零成長」，在第2季則成長1.4%。

英國國家統計局經濟統計主任麥琪鏞（Liz McKeown）指出，英國經濟今年第2和第3季的表現較預期疲弱，特別是酒吧、餐廳、法律事務所及廣告業的表現不如預期。

財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）說，在前保守黨政府怠忽職守近15年後，現任工黨政府在修復國家經濟和為公共財政投入適當資源方面，確實面臨艱鉅挑戰，但這只會「加大我們為勞動群眾服務的火力」。

不過，工黨自選戰期間即屢提及的「勞動群眾」究竟所指為何，已被部分人士批評是偏袒公部門及工會、對企業主則相對苛刻。工黨上台後宣布提高雇主的國民保險提繳額，儘管在競選期間曾一再承諾不會調高「勞動群眾」的國民保險負擔。

企業則常將增加的營運成本轉嫁給消費者。英格蘭銀行近日指出，英國通貨膨脹率預計近期仍將持續微幅上揚。

許多分析指出，政府10月底宣布提高數項稅賦及基本工資，在營運成本已普遍上升的情況下，為英國就業市場增添不確定性。

此外，自7月上台以來，工黨多次高調談論前保守黨政府留下的「財政黑洞」，主張接收「爛攤子」的工黨政府如今被迫作許多「以短痛避免長痛」、「雖不受歡迎、卻是必要之惡」的艱難決定，也不利鞏固市場和消費者信心。

面對年底悲觀氛圍蔓延，英國財政部一名發言人表示，政府已將企業稅「封頂」，稅率是所有七大工業國集團（G7）成員最低；其他經濟振興措施包括啟動10年期的基礎建設戰略，以及運用退休基金等巨型資金，公私多管齊下鼓勵投資。

工黨籍下議院領袖包威爾（Lucy Powell）說，她理解民眾的挫折感；選民投票選擇改變，正是因為知道國家的狀況很糟。

她說自己同樣感到挫折，因為「我們希望能為民眾做得更好、更快」。（編輯：高照芬）1131223

#英國國家統計局
#英國工黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：