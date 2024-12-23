英國第3季GDP成長下修至0% 增工黨執政壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國國家統計局（ONS）今天發布修正後的英國實質國內生產毛額（GDP）估計數據，將第3季實質GDP成長率由先前發布的0.1%下修至0%；第2季實質GDP成長率也由0.5%下修至0.4%。

英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）近日也下修英國第4季經濟成長預估，由0.3%調降至0%。此外，根據英國工業總會（CBI）今天發布的業界調查，英國企業界普遍預期明年至少在第1季將縮減產出和人力雇用，對英國經濟成長前景的預估則達近兩年最低。

相關評估給7月贏得國會大選上台執政，以「振興經濟」和「改變」為重點號召的英國工黨增添壓力，特別是第3季以來的經濟數據多不利提振消費者和市場信心。

英國國家統計局估計，英國實質人均國內生產毛額（GDP per capita）今年第3季下滑0.2%。此外，家戶人均實際可支配所得在第3季為「零成長」，在第2季則成長1.4%。

英國國家統計局經濟統計主任麥琪鏞（Liz McKeown）指出，英國經濟今年第2和第3季的表現較預期疲弱，特別是酒吧、餐廳、法律事務所及廣告業的表現不如預期。

財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）說，在前保守黨政府怠忽職守近15年後，現任工黨政府在修復國家經濟和為公共財政投入適當資源方面，確實面臨艱鉅挑戰，但這只會「加大我們為勞動群眾服務的火力」。

不過，工黨自選戰期間即屢提及的「勞動群眾」究竟所指為何，已被部分人士批評是偏袒公部門及工會、對企業主則相對苛刻。工黨上台後宣布提高雇主的國民保險提繳額，儘管在競選期間曾一再承諾不會調高「勞動群眾」的國民保險負擔。

企業則常將增加的營運成本轉嫁給消費者。英格蘭銀行近日指出，英國通貨膨脹率預計近期仍將持續微幅上揚。

許多分析指出，政府10月底宣布提高數項稅賦及基本工資，在營運成本已普遍上升的情況下，為英國就業市場增添不確定性。

此外，自7月上台以來，工黨多次高調談論前保守黨政府留下的「財政黑洞」，主張接收「爛攤子」的工黨政府如今被迫作許多「以短痛避免長痛」、「雖不受歡迎、卻是必要之惡」的艱難決定，也不利鞏固市場和消費者信心。

面對年底悲觀氛圍蔓延，英國財政部一名發言人表示，政府已將企業稅「封頂」，稅率是所有七大工業國集團（G7）成員最低；其他經濟振興措施包括啟動10年期的基礎建設戰略，以及運用退休基金等巨型資金，公私多管齊下鼓勵投資。

工黨籍下議院領袖包威爾（Lucy Powell）說，她理解民眾的挫折感；選民投票選擇改變，正是因為知道國家的狀況很糟。

她說自己同樣感到挫折，因為「我們希望能為民眾做得更好、更快」。（編輯：高照芬）1131223