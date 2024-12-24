韓國在野黨暫緩彈劾代理總統 至26日再決定

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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國國會通過法案任命獨立檢察官來調查總統尹錫悅實施的短命戒嚴，代理總統韓悳洙拒絕頒布，在野黨原定立即對韓悳洙啟動彈劾程序，隨後表示會等到26日再確認是否行動。

法新社報導，韓國最大在野黨共同民主黨原先設下24日耶誕夜是韓悳洙頒布兩項特別法案的最後期限，以調查尹錫悅實施的短命戒嚴，以及第一夫人金建希操縱股價案。

尹錫悅3日發動戒嚴，14日遭到國會彈劾，此後總統職務由總理韓悳洙暫代，其彈劾案尚待憲法法庭審理。

不過，韓悳洙今天在內閣會議時拒絕反對黨的要求，而是堅持就這兩項法案達成跨黨派協議。

共同民主黨國會黨鞭朴贊大今天稍早告訴媒體，韓悳洙的立場「讓我們別無選擇，只能將其解釋為他打算藉由拖延程序來繼續叛亂」，「我們將立即啟動彈劾韓悳洙的程序」。

但朴贊大隨後宣布：「我們決定發揮耐心，將人民看法納入考量，並等到26日確認我們的要求是否達成。」

韓聯社報導，朴贊大說明，共同民主黨原定今天下午5時30分發起彈劾，但最終決定在26日國會全體會議處理憲法法院法官任命案時，先觀察韓悳洙是否拖延任命；若頒布獨檢法、迅速推動憲法法院法官任命程序等要求未獲回應，將在27日的全體會議上提出彈劾案。

在野的共同民主黨主張彈劾韓悳洙只需國會300席過半票數即可通過，因為這是彈劾閣員的門檻。

然而，執政的國民力量黨則主張，鑑於韓悳洙目前擔任代理總統職務，國會必須要有超過2/3席次同意，才能通過。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1131224