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美國務院聲援港人 反對港府以國安法跨國壓迫

2024/12/27 11:32（12/27 11:51 更新）
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香港近年以國安法打壓民主運動，反送中運動學運領袖之一邵嵐（前）5月5日參與在中國駐美大使館外的抗議活動，呼籲釋放遭拘禁的民運人士。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月27日
香港近年以國安法打壓民主運動，反送中運動學運領袖之一邵嵐（前）5月5日參與在中國駐美大使館外的抗議活動，呼籲釋放遭拘禁的民運人士。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月27日
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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）香港當局24日通緝6名在海外的港人、並將另7名海外港人列為危害國家安全的潛逃者。美國國務院今天指出，其中部分港人住在美國，美國拒絕接受港府試圖以恐嚇手段要他們噤聲的跨國壓迫行為。

美國國務院今天發布聲明指出，美國譴責港府發布新的逮捕令、懸賞通緝6名海外民主運動人士，以及取消另外7人（部分居住於美國）的護照。

國務院說，美國始終堅定支持那些僅因行使言論自由的權利，即遭打壓的個人。港府試圖在海外對這些個人祭出香港國安法，是跨國壓迫行為，不僅威脅美國主權，也損害世界各地人們的人權與基本自由。

國務院說，這些行動顯示出香港當局漠視國際規範、言論自由與和平集會的權利。美國呼籲港府，停止利用國安法來壓制異議聲音。

香港警方繼去年各自懸賞港幣100萬元（約新台幣420萬元）通緝13名「反送中」運動支持者後，24日再各自懸賞百萬元，通緝鍾劍華等6名海外港人。

遭通緝的6人還包括何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴。他們被指在海外涉嫌煽動分裂國家罪，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等。

港府也將許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷及邵嵐等7人列為危害國家安全的潛逃者，撤銷他們的香港特別行政區護照。（編輯：田瑞華）1131227

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港府刊憲 許智峯等7人被列為危害國安潛逃者
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