日本提高社福國防開支 2025年度預算創歷史新高

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本內閣今天批准下一個會計年度預算，由於增加社會福利開支應對人口老化，及提高國防支出因應區域威脅，使預算總額刷新歷史紀錄。

法新社報導，日本內閣批准2025年4月起的年度總預算為115.5兆日圓（約新台幣24.2兆元），其中包括8.7兆日圓防衛開支；社會安全開支約為38.3兆日圓，高於今年度的37.7兆日圓。

日本防衛省在簡報文件中表示，日本正面臨自二次世界大戰以來「最艱難且最複雜的安全環境」，並且重申首相石破茂（Shigeru Ishiba）提出的警告。

日本於二戰後奉行和平憲法，將該國軍事能力限制於名義上的防衛措施。

不過，日本在2022年更新關鍵的安全與防衛政策，明確指出中國帶來的挑戰，並承諾在2027年底前將國防開支提高一倍，達到北大西洋公約組織（NATO）要求的標準，即提高防衛經費至占國內生產毛額（GDP）的2%。

日本內閣今天批准的8.7兆日圓防衛開支，將用於支應日本自衛隊募兵計畫，以及改善駐日美軍與沖繩當地居民的關係。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1131227