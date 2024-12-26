黎南以軍持續造成破壞 聯合國臨時部隊稱令人擔憂

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（中央社貝魯特26日綜合外電報導）以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間的停火協議已於上月底生效，然而，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天對以軍在黎南地區造成「持續」破壞表示憂心。

法新社報導，停火協議11月27日起生效，結束以色列和真主黨（Hezbollah）自加薩走廊（Gaza Strip）戰爭爆發以來，持續超過1年的敵對狀態，但雙方自此之後都曾指控對方違反協議。

根據停火協議，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊和黎巴嫩部隊將在靠近以色列邊境的黎國南方重新部署，以軍則須在60天內撤離這個地區。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊今天發表聲明說，「以色列國防軍（IDF）在黎南居住區、農地和道路網絡持續造成破壞，這令人擔憂」。

聲明補充說，以軍行徑「違反第1701號決議」。聯合國安全理事會通過的1701號決議，結束以色列與真主黨上一次在2006年的戰爭。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊再次呼籲以軍「及時撤出」黎巴嫩，以及「完全落實1701號決議」。

1701號決議指出，只有黎巴嫩部隊和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊可以派遣到黎南地區，並呼籲以軍撤離黎巴嫩領土。儘管黎南地區存在政府軍，但實際上受到真主黨控制。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1131226