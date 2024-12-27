越南宣稱：2027年12月開始蓋南北高鐵

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南國會11月30日通過建設南北高鐵的決議，越南交通運輸部副部長阮名輝近日宣稱，已制定整體實施方案，計劃於2027年12月正式動工。

南北高鐵將是越南迄今規模最大工程，北起河內市玉回站（Ngoc Hoi），終點落在胡志明市守添站（Thu Thiem），沿線經過20個省市，總長度約1541公里，設計時速350公里，預計將花費約700億美元（約新台幣2.3兆元）。

越南勞動者報報導，副總理陳紅河（Tran Hong Ha）26日主持越南南北高鐵投資方針及國家重要鐵路投資計畫建設實施指導委員會第3次會議。陳紅河表示，越南不僅要蓋高鐵，還要發展出具施工、管理、營運和開發能力的高鐵產業。

他強調，實施計畫必須任務明確、責任明確，全面同步展開，不能「邊做邊等」。從制定政策機制、規範標準開始，到調查、勘查、設計、技術選擇、組織營運、開發和管理等均需全面展開。

阮名輝（Nguyen Danh Huy）指出，在越南國會通過建設南北高鐵的決議後，交通運輸部已制定整體實施方案，並計劃於2027年12月正式動工。

越南國會先前要求從2025年起開始準備可行性研究報告，力爭在2035年基本完成南北高鐵計畫。

儘管越南野心勃勃，但有分析認為，技術和資金將是越南要面對的最大難題，再加上高鐵用地達上萬公頃、逾12萬人需要搬遷，能否按計畫進行並最終在2035年蓋好，外界都抱持觀望態度。（編輯：陳承功）1131227