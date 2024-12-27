加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲等5人交保 北檢除彭振聲外皆提抗告
首頁 / 國際

美民調：大選後民眾少看政治新聞 不樂見名人談政治

2024/12/27 22:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國總統大選已落幕，但政治口水和紛擾仍搶占各家媒體版面。然而，最新公布的調查顯示，美國民眾正減少收看有關政治和政府的新聞，而且不樂見公眾人物公開談論政治。

美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最新公布的調查顯示，約2/3美國成年受訪者說，由於資訊過於氾濫，近來他們覺得有必要少看有關政治和政府的新聞。

根據調查，美國民眾關心國際衝突、經濟以及氣候變遷新聞的比例雖然略減，但關心政治新聞的降幅最大。

這項在12月初做的調查發現，受訪者中有7成民主黨支持者說不想再看政治新聞。共和黨支持者則因歡慶前總統川普（Donald Trump）勝選，厭倦政治新聞的比例沒這麼高，但大約也有6成共和黨人認為確實有必要稍微喘口氣。無黨派支持者不想看政治新聞的比例與共和黨人差不多。

市調顧問公司尼爾森（Nielsen）表示，從美國大選開票之夜到12月13日為止，微軟國家廣播公司（MSNBC）的黃金時段平均收視人數為62萬，比今年大選前同時段收視人數銳減54%。以美國有線電視新聞網（CNN）來說，這段期間的黃金時段收視人數較選前同時段驟降45%，至40萬5000人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，尼爾森公司也說，川粉最愛收看的福斯新聞頻道（FNC），大選後黃金時段的平均收視人數為268萬，反而比選前同時段攀升13%。

民調還指出，美國民眾大致希望公眾人物少談政治。回顧今年美國總統大選期間，包含流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）等名流紛紛選邊站而搶占媒體頭條，但民調顯示，美國民眾不樂見名流、大企業及職業運動員公開談政治，其比例高於贊成者。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131227

洪啓原
越南認定中國製風電塔傾銷 將課97%反傾銷稅為期5年日本提高社福國防開支 2025年度預算創歷史新高
尼爾森
道奇洋基世界大賽第5戰 平均觀眾數達1860萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：