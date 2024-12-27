美民調：大選後民眾少看政治新聞 不樂見名人談政治

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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國總統大選已落幕，但政治口水和紛擾仍搶占各家媒體版面。然而，最新公布的調查顯示，美國民眾正減少收看有關政治和政府的新聞，而且不樂見公眾人物公開談論政治。

美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最新公布的調查顯示，約2/3美國成年受訪者說，由於資訊過於氾濫，近來他們覺得有必要少看有關政治和政府的新聞。

根據調查，美國民眾關心國際衝突、經濟以及氣候變遷新聞的比例雖然略減，但關心政治新聞的降幅最大。

這項在12月初做的調查發現，受訪者中有7成民主黨支持者說不想再看政治新聞。共和黨支持者則因歡慶前總統川普（Donald Trump）勝選，厭倦政治新聞的比例沒這麼高，但大約也有6成共和黨人認為確實有必要稍微喘口氣。無黨派支持者不想看政治新聞的比例與共和黨人差不多。

市調顧問公司尼爾森（Nielsen）表示，從美國大選開票之夜到12月13日為止，微軟國家廣播公司（MSNBC）的黃金時段平均收視人數為62萬，比今年大選前同時段收視人數銳減54%。以美國有線電視新聞網（CNN）來說，這段期間的黃金時段收視人數較選前同時段驟降45%，至40萬5000人。

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不過，尼爾森公司也說，川粉最愛收看的福斯新聞頻道（FNC），大選後黃金時段的平均收視人數為268萬，反而比選前同時段攀升13%。

民調還指出，美國民眾大致希望公眾人物少談政治。回顧今年美國總統大選期間，包含流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）等名流紛紛選邊站而搶占媒體頭條，但民調顯示，美國民眾不樂見名流、大企業及職業運動員公開談政治，其比例高於贊成者。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131227