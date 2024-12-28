石破茂：明年夏天參眾兩院同天選舉可能性存在

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本首相石破茂今天在讀賣電視台節目上被問及眾議院解散的問題時表示，如果明年國會通過內閣不信任決議案或預算案遭否決的話，明年夏天參眾兩院同天舉行選舉也是有可能的。

日本明年夏天將舉行參議院半數席次改選，石破今天被問及「參眾兩院同天選舉」的可能性時表示，如果政府說明『這樣的預算、法律是正確的』，但國會審議結果預算案等遭到否決的話，那只好由人民做決定，這就是憲法的機制」。

石破表示，「並無參議院選舉和眾議院選舉不得同時舉行的規定」。他指出，上一次眾參兩院同天選舉是1986年。

他表示，「明年國會召開時，如果內閣不信任決議案通過，或者是預算案遭否決的話，配合明年夏天參議院選舉，眾參兩院同天選舉也是有可能的」。

被問及是否與在野黨進行政策協商後，明年度的預算案是否做修正的問題時，石破答說：「各種看法都得納入考量，如果在野黨的提議合理的話，雖然修正預算案的作業龐大，但當然該修正就修正。」

另有關何時與美國候任總統川普舉行會談一事，石破表示，「昨天與前首相岸田文雄談到，如果行程能配合的話，1月20日川普就任前，兩人舉行會談比較好，但也有看法認為等川普就任後再舉行會談比較好」。（編輯：唐佩君）1131228