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歐盟外交官赴埃及度假 在紅海潛水遭鯊魚咬死

2024/12/30 08:04
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（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）義大利媒體報導，一名義大利籍的歐盟外交官迪焦亞（Gianluca Di Gioia）前往埃及旅遊，在紅海潛水時遭鯊魚襲擊，送醫後不治死亡。另有一位69歲義大利遊客在試圖幫助迪焦亞逃離時受傷，但沒有大礙。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）等多家媒體報導，迪焦亞是羅馬人，今年48歲，他曾任職於歐盟執委會（European Commission）研究中心，2012年起在歐盟對外事務部（EEAS）工作，與法國籍太太一起住在法國。

報導指出，迪焦亞日前到埃及的馬薩艾藍（Marsa Alam）度假，他在距離海岸大約50公尺處潛水，遭到鯊魚或虎鯊襲擊後未能倖存。那一帶是熱愛潛水的觀光勝地，因為有非常豐富的海洋生態資源。

另一位前往紅海潛水的義大利遊客法帕尼（Peppino Fappani）目睹事故，他今年69歲，是一位牙科技師。法帕尼當時趨近並試圖把迪焦亞拉回岸上，但迪焦亞仍因手臂與大腿失血過多，送醫後不治死亡。

報導指出，埃及當局正在進一步調查事故原因，目前認定事故發生在海灘游泳區外的「深水區」，埃及當局將暫時關閉此一發生事故的區域幾天；因為罹難者是義大利籍，義大利檢調也將偵訊目擊者並參與調查。

報導稱，迪焦亞前往埃及度假，是為了慶祝他12月21日的生日，他與幾位家庭友人原本預計在埃及度過整個耶誕與新年假期，不料發生憾事。

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義大利國營媒體RAI報導，這已非首度有遊客在紅海區域遭到鯊魚襲擊，2022年7月曾有一名奧地利遊客在紅海遭鯊魚咬死，導致部分海灘暫時關閉；2023年6月，一名俄羅斯遊客被鯊魚吃掉，同年9月還有一名埃及婦女被鯊魚咬掉一條手臂。

RAI報導，在紅海接連發生多起鯊魚攻擊事件後，埃及當局宣布安裝與衛星連接的監測裝置，追蹤鯊魚活動，預防潛水者和游泳者遭受攻擊。紅海附近的政府單位也要求飯店，在私人海灘沿海放置隔離網，確保游泳和潛水的安全距離，防止掠食者接近遊客。（編輯：張芷瑄）1131230

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