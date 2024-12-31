加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

瑞士國際航空機艙冒煙迫降 1機組人員傷重不治

2024/12/31 12:31（12/31 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦30日綜合外電報導）瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）今天表示，一架班機日前因機內冒煙被迫緊急降落，一名機組人員今天在醫院宣告不治。

法新社報導，這架載有74名乘客和5名機組員的空中巴士（Airbus）A220-300客機，12月23日從羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）飛往瑞士蘇黎世（Zurich）時，因發動機出現問題，駕駛艙和客艙冒煙，不得不在奧地利格拉茨（Graz）迫降。飛機安全降落。

隸屬德國漢莎航空（Lufthansa）的瑞士國際航空在聲明中表示：「我們懷著最深切的悲傷和遺憾報告，我們一名年輕同事週一在格拉茨的醫院去世。」

瑞士國際航空執行長費林格（Jens Fehlinger）表示，公司感到震驚和悲傷，「我們為親愛的同事辭世感到悲痛，我們的心與他的家人同在」。

飛機緊急降落後，一名機組人員被直升機送往格拉茨一家醫院，並住進加護病房，另一名機組人員也被送往醫院。

所有乘客均已疏散，其中12人接受醫療救治。瑞士國際航空今天表示，所有入院的乘客之後都已出院。

瑞士國際航空指出，調查重點聚焦在發動機等飛機機械零件，以及機組人員防護呼吸設備的使用情況等等。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1131231

#瑞士
延伸閱讀
濟州航空179死全球6年來最慘空難 為何沒放起落架等疑點待查濟州航空飛機失事前48小時執飛13次 包機產品惹議亞塞拜然總統控俄試圖掩蓋對客機開火 要求道歉賠償飛安事故頻傳 荷航客機迫降衝出跑道、加航班機起火
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：