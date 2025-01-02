梅根睽違5年重返Instagram 發布影片迎接2025年

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國演員、英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根．馬克爾（Meghan Markle）自2020年後首次重返社群媒體Instagram，以全新的個人帳號發布第一篇貼文，以此迎接新的一年。

美聯社今天確認，Instagram帳號@meghan屬於薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根。她的首篇貼文是一段影片，畫面中梅根穿著白色衣服，在陰天的海邊沙灘寫下「2025」。該帳號的追蹤人數目前已突破64萬。

梅根與薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利於2018年結婚，他們最初和威廉王子（Prince William）及妻子威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）共用帳號@KensingtonRoyal。

但梅根和哈利1年後創建了自己的帳號@SussexRoyal，象徵著他們與王室逐漸疏遠。@SussexRoyal隨後在2020年停止更新，約莫是這對夫妻宣布卸下王室成員身分的時期。

梅根曾因演出電視影集「無照律師」（Suits）而廣為人知，當時她擁有一個受歡迎的Instagram帳號。她曾表示她會重返社群媒體。

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2022年，梅根接受「紐約雜誌」（New York Magazine）旗下時尚媒體The Cut訪問時透露：「想知道一個秘密嗎？我將重返…Instagram。」

然而，她在其他時候因為擔心網路騷擾問題，似乎對回歸Instagram持保留態度。梅根和哈利在2023年敦促社群媒體平台加強內容審核政策，指稱某些應用程式可能會對年輕人的心理健康造成傷害。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140102