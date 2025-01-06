日鐵買美鋼被擋 日相石破茂質疑盼美方說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）關於日本製鐵公司（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一案，本月稍早被美國總統拜登以國安風險為由阻擋，日相石破茂今天在記者會上質疑此事，希望美方說明。

拜登（Joe Biden）本月稍早宣布，已阻擋美鋼以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日鐵的交易。

他當時發表聲明說：「這起收購會使得美國最大的鋼鐵製造商之一置於外國人控制之下，這對於我們的國家安全和我們的關鍵供應鏈會帶來風險。這是我現在採取行動阻擋這起交易的原因。」

「讀賣新聞」報導，石破茂今天下午在三重縣伊勢市召開年初記者會。他講到這起被阻擋的收購案時表示：「日本產業界因此出現憂慮的聲音，儘管令人覺得遺憾，但也是事實，必須嚴正看待此事。」

針對美方提到這起收購案的國安風險，石破茂強調：「必須充分解釋為何會對安全保障（國防）帶來風險。儘管雙方是同盟國，但是（這個問題）對於未來的關係非常重要。」

石破茂也提到與美國候任總統川普（Donald Trump）之間的會談。他說明：「正在協調在最適合的時期，以適合的方式實現。」（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140106