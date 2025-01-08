著眼綠色政績 拜登將新增2處美國國家保護區

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）即將交棒的美國總統拜登，即將指定加州兩處占地廣大的公園為美國國家保護區，以此鞏固自己的環保政績。

法新社報導，拜登趕在20日交棒給川普之前，排定於下週宣布加州南部的查克瓦拉（Chuckwalla）和加州北部的薩提特拉（Sattitla）為新的國家保護區（national monuments），讓這兩處美洲原住民世居幾千年的地區，能免受鑽井、採礦、太陽能光電案等工業活動的影響。

美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）身為第一位領導內閣部會的美洲原住民，也表示拜登這一步將能「保護與這片土地和當地野生動物息息相關的重要靈性及文化價值」。

拜登在4年任期內已宣布建立了其他8處國家保護區，並擴建另外4處的範圍。白宮表示，加上最後宣布的這兩處，拜登將成為史上保育最多土地及水源的美國總統。

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相較之下，川普在他第1個總統任期則是減少了國家保護區的規模。由於共和黨試圖開採更多化石燃料，環保團體憂心，接下來4年將再度看到公共土地喪失保護地位。

拜登最新舉措是他卸任前一系列環境政策的一環，似藉此打擊川普政府，讓川普2.0無法如環保團體所擔心的一手毀了迄今成果。（實習編譯：陳奕文/核稿：蔡佳敏）1140108