OpenAI執行長阿特曼遭胞妹提告性侵 發文否認指控

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼被胞妹安妮．阿特曼指控並提告，指他在她小時候長期對她性侵。阿特曼今天發文否認，並稱安妮的說法「完全不實」。

法新社報導，阿特曼（Sam Altman）在社群媒體X平台發布一封信，表示「安妮（Annie Altman）對我們的家庭做出非常傷人且完全不實的指控，尤其是針對沙姆（阿特曼名字）」。這封信還有他母親和兩位兄弟共同署名。

他們寫道，他們愛安妮且非常關心她的福祉，照顧面對心理健康挑戰的家庭成員是項艱鉅任務。

現年39歲的億萬富豪阿特曼，是矽谷最具魅力的人物之一，他2022年推出AI聊天機器人ChatGPT後在全球聲名大噪，ChatGPT也激起各方競相研發先進AI。

阿特曼一家指出，他們已嘗試幫助安妮，支付她的開銷並確保她「每月都會獲得財務援助，且我們預期這在她餘生都會一直持續下去」。

他們說「儘管如此，安妮繼續和我們要更多錢」，並指出在多年關係緊張，以及安妮昨天提告之後，他們決定做出公開回應。

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這家人談到：「她所提出的最惡劣指控，就是她在小時候遭到沙姆性侵。…所有這些指控都完全不實。」

安妮比阿特曼小9歲，根據控告書，她指控性侵事件從1997年她3歲一直持續到2006年。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140108