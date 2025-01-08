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美強烈冬季風暴後又逢嚴寒 恢復電力清理道路更艱難

2025/1/8 20:44（1/8 21:04 更新）
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強烈冬季風暴侵襲美國，肯塔基州的電力公司6日派員搶修恢復電力。（圖取自x.com/lgeku）
強烈冬季風暴侵襲美國，肯塔基州的電力公司6日派員搶修恢復電力。（圖取自x.com/lgeku）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）強烈冬季風暴侵襲美國中部大平原到大西洋岸地區後，大片地區冰冷低溫使今天恢復電力和清理道路等工作更加艱難。

法新社報導，這場風暴席捲廣大地區，從堪薩斯州威契塔（Wichita）到首都華府許多城巿被冰雪覆蓋，造成交通受阻和道路關閉。至少已5人命喪交通意外。

根據電力追蹤網站PowerOutage.us，截至今天上午，密蘇里州到維吉尼亞州仍有逾19萬戶停電，區域內各地氣溫都在冰點以下。

航班普遍取消或延誤情況持續數日後，航空交通大體上已經恢復正常，諸如堪薩斯市（Kansas City）等遭到暴風雪襲擊地區的機場也已重新開放。

華府地區罕見地積雪達數英寸，學校和聯邦政府辦公室今天依然關閉。

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在受創尤其嚴重的肯塔基州路易維爾（Louisville），巿長葛林柏格（Craig Greenberg）力勸居民避免非必要旅行，當局持續清理高速公路和其他道路。

國家氣象局（National Weather Service）路易維爾分局警告，風暴後又有冷空氣積聚，明晚之前甚至可能出現不到攝氏零下18度低溫。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140108

#冬季風暴
#國家氣象局
#華府
#法新社
#美國
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