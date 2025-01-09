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美首例人類染禽流感死亡 WOAH籲強化動物管控措施

2025/1/9 17:55
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）美國6日通報首例人類感染H5N1禽流感的死亡病例，世界動物衛生組織（WOAH）今天呼籲強化防疫措施，降低在動物間傳播的禽流感疫情，以降低人類染疫風險。

路透社報導，禽流感疫情近年蔓延全球，不僅重創家禽養殖產業、導致食品價格上漲，也令外界擔心恐釀新一波疫情大流行。

WOAH總幹事蘇貝朗（Emmanuelle Soubeyran）告訴路透社：「這種情況真正凸顯出，從動物感染源進行風險管控的重要性，這對降低禽流感疫情傳播及降低傳人風險至關重要。」

蘇貝朗指出，這場禽流感疫情不僅影響範圍遍及全球且各類動物感染數量龐大，美國乳牛間的疫情尤其嚴重，因此她呼籲擴大監測野鳥和動物身上的病毒以控制疫情。

她說：「一旦對這種情況缺乏危機意識，人們更有可能被感染，病毒也會在家禽、豬、牛和野生動物之間傳播。（病毒）可能在這當中發生突變，引發大流行。」

禽流感通常由遷徙的野鳥帶原，並在農場之間傳播，在某些情況下傳染給人類，染疫者大多是農場工作者。

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蘇貝朗重申，除了強化管控措施，廣泛接種疫苗可避免病毒的進一步傳播，「若能正確使用（疫苗），有助減少病毒傳播，進而降低人類的暴露風險」。

不過，目前除了法國，其餘主要家禽出口國大多不願替禽類接種疫苗，以防被他國認定為默認發生禽流感疫情，並因而面臨貿易限制。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1140109

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#路透社
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