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美國準中東特使將會晤以色列總理 促加薩停火

2025/1/12 12:26
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（中央社耶路撒冷/開羅11日綜合外電報導）以色列官員表示，川普任命的準中東特使魏科夫訪問卡達後，今天將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），為釋放人質協議和促成加薩停火付出努力。

路透社報導，另一名以色列官員表示，在埃及、卡達及美國居中斡旋下，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）針對加薩（Gaza）停火協議的間接談判，已取得一些進展。

調停者正在嘗試新的努力，設法在美國候任總統川普（Donald Trump）1月20日就職前達成協議，包括停止加薩走廊戰火，及釋放其餘被關押的以色列人質。

卡達外交部發表聲明說，魏科夫（Steve Witkoff）昨天抵達首都杜哈（Doha），並且會晤總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。

埃及安全消息人士指出，埃及與卡達調停者得到魏科夫的保證，美國將持續努力促成一項公平的協議，以盡快結束加薩戰爭，不過魏科夫並未透露任何細節。

巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）今天指出，以色列空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）1間收容流離失所民眾的舊學校，造成8人死亡，其中包含4名婦孺。

以色列軍方指出，這次攻擊針對在這所學校活動的哈瑪斯好戰分子，並已採取行動降低可能對平民造成的傷害。

巴勒斯坦民眾急難服務處今天稍晚表示，以色列發動的2次攻擊造成5死、數人受傷，其中1次攻擊造成加薩市達拉傑區（Daraj）附近1間房屋內3人死亡。

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根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子2023年10月越境攻擊以國，造成1200人死亡、劫持逾250名人質，隨後以色列對加薩展開反擊。

巴勒斯坦衛生官員表示，加薩走廊自那時起已有4萬6000多人喪生，許多地區遭戰火夷為平地、許多人流離失所，加薩深陷人道危機。（譯者：屈享平/核稿：洪啓原）1140112

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