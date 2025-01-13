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美國安顧問：接近達成加薩停火 拜登尼坦雅胡通話

2025/1/13 02:48
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國官員表示，總統拜登今天與以色列總理尼坦雅胡通話，商討釋放人質和加薩走廊停火協議的談判進度。美國國家安全顧問蘇利文表示，參與談判各方「非常接近」達成協議。

法新社報導，拜登推動以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）於總統當選人川普20日就職之前休戰。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中指出：「總理與美國總統商討釋放我方人質的談判進度，向他更新在（卡達首都）杜哈的談判團隊所獲授權，目標推進人質獲釋。」

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union），參與談判各方「非常、非常接近」達成協議，但仍然有待通過終點線。

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他說：「我們仍然做好善用任內每一天去完成這件事的決心…無論怎麼想，我們都不可能把此事擺在一邊。」

蘇利文表示，仍有機會於拜登卸任之前達成協議，但是也有可能發生「堅不妥協」的情況，「特別是哈瑪斯這邊」。（譯者：何宏儒）1140113

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