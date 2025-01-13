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施凱爾將揭露行動計畫 盼英成AI領域世界領導者

2025/1/13 09:53
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於明天概述一項「行動計畫」，以使英國成為人工智慧（AI）領域的「世界領導者」，並刺激英國萎靡不振的經濟。

綜合法新社和路透社報導，施凱爾表示，他希望英國成為AI領域的世界領導者，並承諾要為資料中心打造特區，鼓勵更多畢業生研讀以技術為重點的課程。

施凱爾將說，希望將AI置於其經濟成長雄心的核心，而英國政府聲稱，如果全面採用AI技術，以10年為週期來看，生產力每年可提高1.5%，額外進帳470億英鎊（新台幣1.9兆元）。

施凱爾今晚在聲明中說：「AI將推動我國發生令人難以置信的變化。」

「從教師設計個人化課程，到支持小型企業保存紀錄，再到加快計畫申請，AI可能改變勞動者的生活。」

施凱爾將在明天稍晚的演說中，詳細介紹英國擁抱AI技術的方式。

在發表演說前的新聞稿中，施凱爾表示，AI產業「需要政府與他們站在同一陣線，一個不會袖手旁觀、讓機會從指縫中溜走的政府」。

他說：「在競爭激烈的世界裡，我們不能袖手旁觀。我們必須快速採取行動，贏得這場全球競賽。」

他堅稱：「我們的計畫將使英國成為世界領導者。這意味英國會有更多就業和投資機會，人們的口袋裡也會有更多錢。」

英國政府的50項提案包括建置所謂的「AI成長專區」，目的在於加快資料中心和其他AI基礎建設的規畫提案。

此外，當局也計畫在2030年將伺服器容量增加20倍，包括建造「一台全新超級電腦，AI運算能力足以每秒對奕50萬棋局」。

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英國政府表示，這些提案意味公共部門將花費更少時間「執行管理業務」。

史丹佛大學（Stanford University）指出，以投資與專利等指標衡量，英國是僅次於美國和中國的全球第3大AI市場。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140113

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