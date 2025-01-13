加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲總理宣布 投入611億升級網路服務

2025/1/13 12:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）澳洲總理艾班尼斯今宣布，政府將投入30億澳元（約新台幣611億元）升級國家寬頻網路（National Broadband Network，NBN），以加速網路服務，並計劃在2030年前完成全面升級。

「國家寬頻網路」計畫由前工黨政府於2007年11月執政後推出，目的在提升澳洲寬頻網路的覆蓋率及速度，由政府成立的公司NBN Co負責建設與營運。儘管NBN目前已幾乎覆蓋澳洲所有地區，但部分地區在高峰時段的網路速度仍低於預期。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今宣布的30億澳元升級計畫將用於升級「光纖到節點」（FTTN）連接，以改善網路基礎設施。他強調，澳洲的家庭與企業應享有實惠的高速網路服務。

NBN Co總裁史威尼（Ellie Sweeney）表示，目前每戶家庭的數據消耗量是NBN初建時的十倍，網路已成為現代工作和生活的重要基礎設施。她指出，這項升級計畫將確保NBN能滿足未來不斷增長的網路需求。

google news透過 Google News追蹤中央社

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）表示，這項計畫將讓所有澳洲人都能享有快速、可靠且可負擔的寬頻網路服務。

隨著聯邦政府選舉逼近，艾班尼斯也強調了工黨政府將致力維持NBN的公共所有權，並批評在野聯盟可能會將其私有化，「工黨建立了NBN，只有工黨才能完成NBN。」（編輯：陳承功）1140113

艾班尼斯
中國解除澳洲龍蝦輸入限制 4年中澳貿易戰全部結束澳洲助索羅門群島增強警力 4年援助38.7億元
羅蘭德
Google、Meta等平台享新聞流量 澳洲擬課稅強制付費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：