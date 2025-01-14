回鍋第一夫人 梅蘭妮亞：大部分時間會住白宮

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統當選人川普夫人梅蘭妮亞．川普說，20日以第一夫人身分重返華府後，打算大部分時間住在白宮。這平息有關她可能在不同住所間往返的猜測。

法新社報導，川普2017年首度上任時，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）沒有立即入住賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）1600號的白宮，而是留在紐約，直到當時11歲的兒子拜倫．川普（Barron Trump）完成學業。

梅蘭妮亞在今天播出的「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中說：「我會在白宮。得在紐約時，我會在紐約。得在棕櫚灘（Palm Beach）時，我會在棕櫚灘。」

眾所周知，川普夫婦住在曼哈頓的豪華公寓川普大樓（Trump Tower）以及佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

再次成為第一夫人，梅蘭妮亞說，計劃大幅提升「成為最佳」（Be Best）這項增進兒童福祉的運動。她在丈夫第一個任期內斷斷續續推動這項定義有點不明確的公益理念。

她在「福斯與朋友們」中說：「我會繼續推動『成為最佳』，並且會將『成為最佳』推廣開來。」

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繼去年10月出版同名回憶錄之後，她還將推出一部關於自己的電影。

她說，拍攝一部記錄日常生活以及重返白宮的電影是她自己的想法。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140114