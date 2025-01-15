瓜地馬拉總統就職一年 反貪無力交通惡化引民怨

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市14日專電）瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）就職滿1年，雖然主打反貪腐但尚無顯著成果。此外交通狀況持續惡化，即使一年換了2個交通部長和6個次長，都無法解決困境。

阿雷巴洛總統13日舉行就職1週年記者會，強調自己過去1年翻修學校的數量就超過了他的前任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）整個任期。此外，全國藥品缺乏的問題已獲改善，平均供應率超過9成。阿雷巴洛也表示，3家醫院正在興建中，還有14個衛生站已經完成，是上一任政府4年任期的3倍數量。

在治安上，阿雷巴洛自豪包括緝獲毒品的數量創紀錄，瓦解犯罪集團以及兇殺案的犯罪率下降，而穩定通貨膨脹和經濟成長也認為是1年來的顯著成就。

不過提到反貪腐工作的挫折，阿雷巴洛以「感到孤獨」來形容。他表示，1年來政府向反貪腐委員會，提出了超過200件以上的貪腐指控案件，但是卻受到國會議員和法務部的杯葛或是消極處理，沒有進展。他更點名國會議員不支持反貪腐的態度，讓政府難以實現競選諾言。

儘管阿雷巴洛細數執政成果，但瓜國媒體卻直指交通問題越來越惡化。「自由新聞報」（Prensa Libre）點名，儘管1年內已經換了2個交通部長6個次長，但道路建設每況愈下，缺乏維護。交通部門執行力不足，全國近一半的路況，處於「非常糟糕」狀況。

報導中指出，瓜地馬拉的主要物流通道。包括Puente Belize 2號大橋工程停頓，以及Palin-Escuintla高速公路44公里處的坍塌，阿雷巴洛政府都無法解決。

瓜國媒體指出，Palin-Escuintla高速公路連結市區和港口周邊，是瓜國最重要交通動脈。該公路44公里處今年6月13日因為連日豪雨崩塌。半年來交通部門因為各種原因都無法修復，造成原本貨物運輸繁忙的交通雙向卡關，塞車動輒數小時起跳，甚至小車禍就會造成交通癱瘓。

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光是農產運輸就已損失1億5千萬瓜幣（約新台幣6億元），成本增加引發物價上漲，更轉嫁給一般消費民眾引起民怨。

阿雷巴洛在13日記者會上，也宣布陸軍工兵出身，「第3位」新任的交通部長。同時計畫在下週提出重建道路與基礎建設的計劃，希望能改善讓人詬病的交通問題。但新任交通部長還沒上任，就被查出先前因案被罰款220萬瓜幣（約新台幣900萬元），繳清之後才能正式宣誓就職，讓這項人事案再受外界質疑。（編輯：唐佩君）1140115