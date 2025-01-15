英作家尼爾蓋曼遭控性侵 堅稱從未涉入非合意性行為

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）去年起陸續遭約10名女性指控性侵。他發表聲明，強調雖然他不是完美之人，但從未與任何人進行非合意性行為，「從來沒有」。

他14日在個人官網發布聲明，提到過去幾個月他心懷驚恐沮喪，看著各種故事在網路流傳，但出於對當事人的尊重、以及為避免錯誤和誤導性資訊獲更多關注，他選擇沉默。儘管他越來越認為社群媒體不是談論重要私事的適當場域，他自認該說話了。

尼爾‧蓋曼指出，指控他性侵的女性所陳述內容，部分確實是曾發生的事，另一些則絕對未發生過。他回顧過往與當事人在事發前後的訊息往來，看見的都是雙方十分享受徹底合意的性關係，甚至希望再次見面。

不過，尼爾‧蓋曼坦言，數年後回顧這些訊息，他自認當時應該可以處理得更好：他在性事上開放，在情感層面卻不然；他太自我中心，也不夠體貼。他寫道，他顯然未顧及他人內心與感受，對此他深感懊悔。

尼爾‧蓋曼指出，他正在學習、嘗試做該做的功課，他明白這不是一夕之間可完成。他理解不是所有人都會相信他、或在乎他說什麼，但他會繼續為自己、家人及他所愛之人努力，讓自己值得他們、以及讀者的信任。

儘管如此，尼爾‧蓋曼強調，他不接受被指控與相關女性的互動曾有任何暴虐情事或未經對方同意的性行為。他已準備好為任何他所犯錯誤承擔責任，但他無法、也不會承認自己沒做過的事。

尼爾‧蓋曼的作品包括「睡魔」（The Sandman）DC漫畫系列，以及「星塵」（Stardust）、「美國眾神」（American Gods）、「第十四道門」（Coraline）等暢銷小說。

去年7月，以podcast節目著稱的Tortoise Media發布系列調查報導，有5名女性對尼爾‧蓋曼提出性侵及其他不當行為指控。尼爾‧蓋曼當時否認指控，強調他的所有性關係皆為雙方合意。

報導發布後，另有一名女性控訴尼爾‧蓋曼曾施壓、強逼她性交，事後並要求她簽署保密協議、支付她27萬5000美元（約新台幣907萬元）。尼爾‧蓋曼同樣稱這段關係為雙方合意。

不過，美國「紐約雜誌」（New York Magazine）本週發布報導，援引與8名女性的訪談內容，這些女性指控尼爾‧蓋曼曾對她們性侵、有不當性行為或脅迫，其中6名女性公開身分受訪，包括曾透過Tortoise Media發聲的4人。

公開受訪的6名女性皆表示自己曾在不同時間點與尼爾‧蓋曼發生合意性關係，但尼爾‧蓋曼偏好粗暴性行為，而受訪女性未總是事先對相關活動表達同意。

有兩名向「紐約雜誌」控訴尼爾‧蓋曼的女性說，她們當時感到被脅迫，因為她們受雇為他工作，且與他住在同一地點。

自從對尼爾‧蓋曼的控訴陸續浮出檯面後，他有3項作品電影改編計畫遭取消或延後。

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此外，一名目前於英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）就讀、曾指控尼爾‧蓋曼性侵的女性，近日要求校方剝奪尼爾‧蓋曼於2016年獲頒的榮譽文學博士學位。

聖安德魯斯大學一名發言人表示，校方讚揚所有性虐待倖存者的勇氣，特別是那些能夠出面發聲的人。校方以學生福祉為優先，也提供相關支持與諮詢，將持續密切關注此案。（編輯：韋樞）1140115