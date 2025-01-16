加薩停火幕後功臣 拜登川普2特使攜手促成

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）以色列和哈瑪斯達成停火協議，是透過不斷努力及拜登與川普兩位中東特使「非凡的」合作才得以實現，儘管最後階段協議似乎有可能宣告破局。

法新社報導，美國官員表示為了敲定協議，在最後4天的談判中，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）也前往加薩，加入拜登特使麥格克（Brett McGurk）行列。

與此同時，以色列和哈瑪斯（Hamas）談判代表在卡達首都杜哈（Doha）一棟大樓的不同樓層，來自卡達和埃及的協調人員則在他們之間穿梭，提出建議。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴有線電視新聞網（CNN），麥格克與魏科夫「每天多次交談，魏科夫實際上幫助敲定了一些細節，雙方協調順暢」。

拜登政府高階官員表示，即將卸任的拜登和即將上任的川普之間幾乎不存在好感，但麥格克與魏科夫卻合作愉快，這種不太可能的配對是達成協議的決定性因素。

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這位不願透露姓名的官員表示：「4天前，魏科夫跳出來加入麥格克的最後衝刺，我認為，這在歷史上幾乎是史無前例。這是一次極具建設性、非常富有成果的合作。」

「這真的非常、非常了不起，我認為這說明了這個國家可以做些什麼。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140116