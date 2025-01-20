台商照亮菲律賓山區部落 原住民快樂共享春節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）旅菲台商成立的Koten慈善基金會深入呂宋島中部山區，為尚未通電的部落安裝太陽能燈具，照亮原住民家庭，同時也捐贈其他民生物資，讓他們共享一個快樂的農曆春節。

Koten慈善基金會上週六動員多輛貨車以及員工，前進班巴加省（Pampanga）波拉克鎮（Porac）山區，向110戶原住民家庭捐贈太陽能燈具，並為他們安裝。

通電之際，木板屋裡昏暗的空間，頓時明亮起來，原住民也露出開心的笑容。

這場捐贈源起於去年12月Koten慈善基金會在這片山區的另3場耶誕賑濟活動。當時有部落長老表示，部落尚未通電，到了晚上就陷入漆黑，希望有善心人士協助。

為此，Koten慈善基金會特別採購太陽能照明系統，並承諾老舊或損壞將免費更換。

基金會執行長丁俊峰今天告訴中央社：「我們希望通過這種方式確實改善原住民的日常生活，也相信有了這些燈具，居民的夜晚會更加安全，孩子們也可以在更明亮、更穩定的光線下學習。」

此外，農曆春節即將到來，Koten慈善基金會也為這些原住民家庭捐贈民生物資，包括每戶10公斤白米、沙丁魚與牛肉罐頭、義大利麵、醬汁、泡麵、瓶裝水以及現金紅包等。

白米每袋上也印有「Love from Taiwan」，受惠者紛紛感謝來自台灣人的關懷，丁俊峰強調，取之於社會、用之於社會，能夠幫助別人是一種幸福。

波拉克鎮距馬尼拉約112公里，山區是艾沓族生活的地方。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

艾沓族屬於東南亞矮黑人的一種，鬈髮、膚黑，成年男性平均身高約153.6公分，女性約142.7公分，據信是菲國最早的住民之一。

Koten慈善基金會成立於2020年，每年耶誕或春節都會在波拉克鎮原住民部落進行賑濟活動；而在基金會背後支持的菲律賓台商公司「高領企業」（Koten Enterprises, Inc），更已持續在這裏賑濟10數年之久。（編輯：陳承功）1140120

旅菲台商成立的Koten慈善基金會，18日深入呂宋島中部班巴加省山區，捐贈太陽能燈具以及民生物資，讓他們過一個快樂的農曆春節。（Koten慈善基金會提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 114年1月20日

農曆春節將至，旅菲台商成立的Koten慈善基金會，18日深入呂宋島中部班巴加省山區，捐贈太陽能燈具，照亮原住民部落。（Koten慈善基金會提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 114年1月20日