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福斯新聞：邊防、信任問題 美海防隊女指揮官遭免職

2025/1/21 20:11
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）1名美國國土安全部（DHS）高層官員向福斯新聞（Fox News）證實，美國海岸防衛隊（USCG）女性指揮官費根因邊境、招募問題和「信任流失」遭到免職。

根據該名官員說法，61歲的海軍上將費根（Linda Lee Fagan）是由國土安全部代理部長賀夫曼（Benjamine Huffman）解職，並指出費根的領導能力、作戰表現不足，且未能推動海岸防衛隊戰略目標。

具體來說，這些問題包括未能有效應對邊境安全威脅、在招募和留才方面領導不足、在破冰船與直升機等重要設備採購上管理不善，並過度關注多元、平等與包容倡議。

再加上海岸防衛隊對美國海岸防衛隊官校（USCGA）性侵案進行的內部調查「污錨行動」（Operation Fouled Anchor）處理不當且隱瞞真相，導致「信任流失」。

在「污錨行動」中，掩蓋美國海岸防衛隊學院性侵案件的行為「嚴重侵蝕」美國民眾、國會和軍方對海岸防衛隊的信任。儘管這項調查從2014年持續到2019年，海岸防衛隊直到2023年才揭露此事。

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費根自2022年6月1日起擔任海岸防衛隊第27任指揮官。

她的任務是監督所有海岸防衛隊的全球行動，以及4萬2000名現役人員、7000名後備人員、8700名文職人員，並支援2萬1000名海岸防衛隊輔助隊（Coast Guard Auxiliary）志願者。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140121

賀夫曼
佛蒙特州公路爆槍擊 美國邊境巡邏隊1人員殉職
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