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大馬首相安華賀川普就職 盼共同優先議題與美國合作

2025/1/22 00:46
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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）美國總統川普（Donald Trump）宣誓就職，馬來西亞首相安華今天表達祝賀之意。他強調，值此川普政府致力開創美國新黃金世紀之際，馬來西亞已準備好將在共同優先議題與美國合作。

安華（Anwar Ibrahim）晚間透過社群媒體平台臉書（Facebook）對川普宣誓就職表達衷心祝賀，並期待與川普合作，加強兩國間穩固、互惠且具前瞻性的關係。

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他指出，馬來西亞身為2025年東協輪值主席國，誠摯歡迎川普到訪，再次展現美國對本地區的重視。

安華認為，川普在應對國內及全球挑戰方面有其獨到之處。川普就職前促成加薩停火，足為最佳證明。（編輯：洪啓原）1140122

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