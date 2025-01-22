土耳其滑雪度假村飯店大火增至76死 房客跳窗逃生

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（中央社土耳其卡爾塔卡亞21日綜合外電報導）土耳其西北部包魯省（Bolu）熱門滑雪度假村的一家飯店今天發生大火，造成至少76人葬生火窟。有人說火災警報器未響，驚慌失措的房客被迫在深夜跳窗逃生。

法新社報導，位於卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假村的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）凌晨約3時30分左右發生火警，滾滾濃煙直竄天際，房客紛紛倉皇逃生。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）今晚表示，「不幸的是，死亡人數現在來到76人」，更新稍早公布的66人罹難人數。

倖存者與目擊者描述了房客逃命的場景，說有些人從窗戶跳出或使用床單當作臨時繩索。

耶爾寇凡（Atakan Yelkovan）當時與妻子一同從3樓逃出，他告訴土耳其IHA通訊社：「高樓層的民眾驚慌尖叫。他們把床單丟出窗戶，有些人試圖跳下來。」

一名驚魂未定的飯店員工說，他看到房客站在窗邊呼救。他對IHA通訊社說：「我看到一名父親抱著嬰兒向人要枕頭，這樣他就可以把兒子拋下去。幸運的是，他等到緊急救難人員來將他們救出火場。」

耶里卡亞說，有9人因為涉及火災而被逮捕，調查人員正在判定起火原因、可能的疏失與查找負責人。接受調查的人包括飯店老闆。

這場火災據信是從餐廳開始爆發，火舌之後迅速蔓延到採用木質外牆的飯店各處。起火原因目前仍不清楚。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，「我們感到無比悲痛」，並宣布明天舉國哀悼一天，同時矢言「追究」相關人員的責任。

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旅遊部長埃爾索伊（Nuri Ersoy）說，這家飯店有兩個逃生梯，曾「在2024年」通過消防檢查；但一些倖存者說，飯店似乎沒有安全機制。

一名自本月19日起入住飯店的男子接受數家電視台訪問時淚流滿面地說：「沒有警報器、沒有煙霧偵測器、沒有逃生梯，即便濃煙一直竄升到10樓。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140122