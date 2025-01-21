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大阪通天閣附近商店街火警釀1傷 觀景台遊客疏散

2025/1/21 17:59（1/21 18:12 更新）
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日本大阪通天閣附近商店街失火，周遭煙霧瀰漫。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本大阪知名地標通天閣附近商店街內5樓建物今天傍晚發生火警，消防單位出動40輛各式車輛持續灌救，已知一人受傷被送醫治療。受火災煙霧瀰漫影響，通天閣疏散觀景台遊客。

日本放送協會（NHK）報導，接近今天下午5時，民眾通報消防單位鄰近通天閣的一處商店街內發生火警。

警消人員表示，初步研判位於5樓建物1樓的遊戲中心失火，延燒面積約500平方公尺，已出動40輛各式車輛及直升機前往現場持續灌救。

火災現場位於距通天閣約100公尺的商店街一隅，距惠美須町站同樣約100公尺。

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營運通天閣的公司表示，截至下午5時止，包括位於高度約94公尺處的戶外觀景台等場所，設施內總計有約200名遊客。

由於火災煙霧及味道瀰漫觀景台等處，通天閣在火警發生後已暫停讓遊客再前往觀景台，並引導觀景台內遊客依序疏散到下方樓層。（譯者：黃名璽）1140121

日本大阪通天閣附近商店街失火，消防車出動灌救。（共同社）
日本大阪通天閣附近商店街失火，消防車出動灌救。（共同社）
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