日本離島山林火災延燒逾1天 自衛隊直升機馳援

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本鹿兒島縣三島村的硫磺島昨天發生山林火災後延燒逾20小時，今天上午火勢仍未被撲滅。縣府已經請自衛隊的直升機協助滅火，目前暫未傳出有人傷亡。

這次發生火災的硫磺島位在九州西南邊，並非日軍與美軍在二次大戰爆發硫磺島戰役的硫磺島。前者的行政區域劃分屬於鹿兒島縣三島村；後者屬於東京都小笠原村。

鹿兒島新聞台（KTS）報導，當地消防隊曾在火災發生後展開滅火作業，但由於附近沒有消防栓，目前由3架自衛隊直升機從海中取水，並從空中灑水。

日本「每日新聞」報導，三島村指出，截至本月1日，島上共69戶人家，人口總計125人，而火災發生處與聚落有段距離，目前未尚未傳出受傷災情。

根據三島村與鹿兒島中央警察署等單位說明，當地1名駐地員警昨天上午11時50分左右，發現硫磺島西南邊一處岬角橋梁改建工程下方的山區冒煙。

冒煙處距離島上村落中心約500公尺。

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宮崎縣政府的防災直升機昨天已經投入救火行動，不過到了當天傍晚火勢仍未被控制，且晚間持續延燒；鹿兒島縣的防災直升機目前正在保養，並未投入救災行列。

鹿兒島中央警察署正在確認受災狀況與起火原因。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140120