印度外交官員將出訪北京 進一步修復雙邊關係

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（中央社新德里23日綜合外電報導）印度外交部今天宣布次長唐勇勝（Vikram Misri）將於1月26日至27日出訪北京。這2個亞洲大國正設法修復自2020年邊境致命衝突以來陷入緊張的雙邊關係。

路透社報導，去年10月，新德里和北京就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決4年來的軍事對峙。中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）隨即在俄羅斯的金磚國家（BRICS）峰會場邊會談，兩國也開始採取小規模行動以逐步恢復關係。

印度外交部表示，唐勇勝本次出訪「源於雙方領導階層達成的協議，旨在討論印中關係的下一步發展，包括政治、經濟和人文領域」。

中印2020年曾在邊界爆發衝突，至少導致20名印度士兵和4名中國士兵喪生，之後兩國撤回數萬部隊人員，並同意不派巡邏隊至「實際控制線」。

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2020年衝突引發的軍事和外交緊張局勢也影響到兩國在其他領域的關係，因為印度大幅放慢針對中國公民的簽證審批速度、禁止流行的中國手機應用程式（app），並加強對中國投資的審查。

印度陸軍參謀長德威維迪（Upendra Dwivedi）本月13日表示，目前並無打算在冬季縮減北部邊境部署軍隊數量。他還說，將根據與中國的談判結果調整夏季部署計畫。（譯者：施施）1140123