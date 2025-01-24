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研究：英格蘭性別不安兒少10年增長50倍

2025/1/24 20:02
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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國約克大學（University of York）一項研究顯示，英格蘭被診斷具「性別不安」症狀，也就是生理性別與性別認同不一致的18歲以下兒童青少年，在兒少人口的占比估計於10年間增長約50倍。

「性別不安」（gender dysphoria）指的是生理性別與性別認同不一致，導致個人出現焦慮不安、強烈痛苦等心理狀態，甚至失能。

這項研究獲英格蘭國民保健署（NHS）資助，檢視2011至2021年的健保資料庫和就診紀錄，發現獲診斷「性別不安」的兒少人數比例，由2011年的每6萬之人中有1人，增加至2021年的每1200人之中有1人。

隨著年齡增長，「性別不安」的人數比例也上升，在17歲和18歲這兩個年齡區間的增加速度特別快。

另外，自2015年起，出生性別登記為「女性」的兒童青少年被診斷具「性別不安」症狀的比例，增長速度明顯較男性快；2021年達到約為出生性別登記為「男性」者的兩倍。

這項研究刊登於作品經同儕審查的國際學術期刊「兒童疾病檔案」（Archives of Disease in Childhood）。研究取證涵蓋英格蘭約20%的普通科醫師診所。這類診所位於醫療體系第一線，普通科醫師可視初步評估結果將求診民眾轉介專科醫師。

根據約克大學研究結果，在18歲以下兒少族群中，性別不安者出現嚴重焦慮不安、憂鬱沮喪或自我傷害的比例，約與遭診斷患自閉症或進食失調（包括厭食症、暴食症）的兒少相當，甚至比例更高，超過求診人數的一半。

在研究關注的2011至2021年期間，約5%遭診斷「性別不安」的英格蘭兒少曾獲醫師開立青春期荷爾蒙阻斷劑處方。

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英國政府去年12月以「安全風險疑慮過高」為由，宣布對青春期阻斷劑實施禁令。

約克大學的研究未具體檢視英格蘭「性別不安」兒少人數比例增加的原因，但提出可能的解釋，包括社群媒體的影響、同儕壓力、文化規範變遷等社會因素。（編輯：陳妍君）1140124

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