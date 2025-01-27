推動串流創新 環球音樂與Spotify達成新授權協議

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（中央社紐約26日綜合外電報導）全球最大音樂公司環球音樂集團（Universal Music Group）與串流巨擘Spotify今天宣布達成一項多年期的直接協議，這份協議將影響錄音與發行版稅的費率。

法新社報導，這份聯合聲明並未透露協議的金額或具體期限細節，但表示環球音樂集團與Spotify將「密切合作，推動串流創新的新時代」。

聲明指出：「藝人、詞曲創作者和消費者將受益於全新及不斷更新的服務，包括新的付費訂閱層級、音樂與非音樂內容的整合，以及更豐富的影音內容。」

雙方表示，這項協議「為Spotify與環球音樂出版集團（Universal Music Publishing Group）之間在美國及其他數個國家，就Spotify的現有產品組合建立直接授權關係」。

美國音樂雜誌「告示牌」（Billboard）表示，這是自2018年「音樂現代化法案」（Music Modernization Act）通過以來，Spotify與發行商達成的首份直接協議。「音樂現代化法案」更新了美國版權法，目的是為數位時代改革法定授權制度，並改善詞曲創作者從串流平台獲得的收入。

這似乎表明Spotify在其爭議性的「綁定」計畫上有所妥協；這項計畫讓這家總部位於斯德哥爾摩的公司將其付費串流方案重新分類，並將有聲書納入其中，這意味支付款項被分配給音樂與書籍發行商。

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Spotify發言人向英國音樂媒體「全球音樂產業」（Music Business Worldwide）表示：「Spotify維持其綁定計畫，但透過與環球音樂出版集團的這項直接協議，已進行相關調整，以涵蓋更廣泛的權利，包括對音樂和非音樂內容採取不同的經濟處理方式。」

依據「音樂現代化法案」、由美國著作權局（US Copyright Office）設立的非營利機構「機械集體授權組織」（Mechanical Licensing Collective）則就此問題向Spotify提起訴訟，指控Spotify嚴重少付詞曲創作者和發行商的報酬。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140127