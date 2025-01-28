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印度與中國關係緩和 同意恢復中斷5年客機直航

2025/1/28 17:34
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（中央社北京／新德里28日綜合外電報導）印度外交部表示，中斷近5年後，印度與中國已經同意恢復客機直航。這顯示存在領土爭議的喜馬拉雅邊境2020年爆發致命軍事衝突後，兩個鄰國的關係現在有所緩和。

路透社報導，中國外交部長王毅昨天在北京會見印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）後，印度外交部宣布，雙方將於「近期」開會磋商航班安排的架構。

中國外交部今天也證實此事，並表示已於中印副部長級會議中同意促進兩國間記者交流。

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2020年發生衝突後，兩國緊張關係加劇，印度隨後提高中國企業在當地投資的難度、禁用數百個受歡迎的中國應用程式，並且切斷兩國間的民航航線，不過貨運直航仍持續營運。

印中關係過去4個月來有所改善，兩國舉行數場高層會議，其中包括中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會進行場邊會談。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140128

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