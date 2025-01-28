DeepSeek疑突破美貿易限制 議員籲加強對中出口管制

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）顛覆美國AI生態系，可能面臨美國政府施加限制。然而專家指出，要對開源技術實施限制恐是一項挑戰。

CNBC報導，DeepSeek突然崛起引發外界質疑，華府基於國家安全憂慮，致力限制中國取得高階技術是否真有成效。

美國議員今天呼籲，採取行動減緩DeepSeek的發展，一些人稱它是「嚴重威脅」。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）今天談到，美國政府應致力對DeepSeek的AI基礎設施執行更嚴格的關鍵技術出口管制。

DeepSeek表示，儘管美國在2022年對中國取得輝達（NVIDIA）最先進晶片實施全面管制，它仍成功開發AI模型。DeepSeek的AI聊天機器人現已成為美國蘋果（Apple）應用程式（App）商店中下載次數最多的免費App。

美國德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）專精國安法律，其合夥人沃德（Lawrence Ward）提到，對於高度依賴開源程式碼的DeepSeek，美國政府能對它施加的額外出口限制有限。

沃德表示，如果DeepSeek使用某些對中國禁運的輝達晶片，它可能面臨民事及刑事懲處，但要執行懲處「若非不可能也非常困難」。

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歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）合夥人崔歐洛（Paul Triolo）指稱，美國商務部的一個選擇是制定規則，要求蘋果和谷歌（Google）等科技巨擘將DeepSeek的App下架，在美國市場限制其下載次數；但要讓App從Github等其他平台移除將相當困難。

美國科技業諮詢公司Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）說：「如果DeepSeek擁有它不應有的設備，肯定會引發進一步調查。」他預期美國政府會調查DeepSeek可能違反出口管制的硬體設備。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140128