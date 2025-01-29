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聯準會舉行政策會議 外界估暫停降息

2025/1/29 01:19
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）聯邦準備理事會自今天起舉行為期2日的利率決策會議，分析師一致預期，聯準會等待美國總統川普（Donald Trump）實施更多新政策之際，預料會暫停降息。

法新社報導，聯準會（Fed）發布聲明說，已按計畫於美東時間上午8時30分（台灣時間昨夜9時30分）在華盛頓召開決策會議。

Fed並預計當地時間29日下午2時（台灣時間30日凌晨3時）宣布利率決定。

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Fed肩負穩定通膨和就業市場的雙重使命，隨著決策官員目光從抗通膨轉向支持勞動市場，聯準會在去年9月至12月的數次會議中總計降息1個百分點，使基準利率降至4.25%和4.50%之間。

如今，分析師預期，隨著2024年底美國通膨攀升、偏離聯準會設定的2%長期目標，加上伴隨川普政策方向而來的不確定性，可能使Fed在本月會議決定暫停降息。（譯者：洪啓原）1140129

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