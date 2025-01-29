沙烏地阿拉伯鬆綁 開放外國人投資聖城麥加上市公司

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（中央社記者施婉清開羅28日專電）沙烏地阿拉伯境內的聖城麥加被認為是伊斯蘭教先知穆罕默德發祥地，只開放穆斯林造訪朝聖，非穆斯林不得前往。沙烏地阿拉伯近日宣布，即日起，外國人可以投資兩大聖城麥加及麥地那擁有房產的沙烏地阿拉伯上市公司。

有媒體分析，此舉可能是迎向開放非穆斯林造訪聖城麥加及麥地那的第一步。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，沙烏地阿拉伯27日發表聲明宣布，新政策目的是刺激投資，提高沙烏地資本市場對外資吸引力，支持當地經濟，並提高區域和國際競爭力。

沙烏地阿拉伯資本市場管理局（CMA）在聲明中表示，外國人若投資在麥加（Mecca）和麥地那（Medina）擁有房地產的公司，投資標的限於沙烏地阿拉伯本地上市公司的股票或可轉換債務工具；同時，非沙烏地阿拉伯籍股東持股比例不得超過49%。

沙烏地阿拉伯是全世界最大原油出口國，也是中東阿拉伯世界最大的經濟體。

為降低經濟上對石油與天然氣的單一依賴，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2016年宣布「願景2030」（Saudi Vision 2030）計畫，積極推動產業多元化發展，以晉升為全球前15大經濟體為終極目標。

對虔誠的穆斯林來說，麥加朝覲是其中一項義務。麥加和麥地那過往每年接待數百萬穆斯林朝聖者，每年的聖城朝覲和副朝覲活動為沙烏地創造約1200萬美元（約新台幣3億9500萬元）收入。

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麥加和麥地那正進行大規模開發，目標是在2030年前，每年吸引3000萬人次前往朝聖。

另外，近年來沙烏地透過廣泛改革，將國家發展重心聚焦於旅遊業和投資兩大手段，以實現經濟多元化。（編輯：陳妍君）1140129