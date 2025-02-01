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救傷專機墜毀費城街區6墨西哥人罹難 美國本週第2起空難

2025/2/1 16:04（2/1 16:33 更新）
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飛機失事現場冒出濃煙。（路透社）
飛機失事現場冒出濃煙。（路透社）
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（中央社費城31日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架載有6名墨西哥人的救傷專機今天墜毀於費城一處熱鬧街區，這是繼華府29日發生客機與軍事直升機空中相撞事故以來，美國本週的第2起空難。

法新社報導，現場影片畫面似乎顯示，這架雙發動機飛機以陡峭的角度往一處住宅區方向直墜，撞擊後化成巨大的火球，機骸碎片散落到房屋與車輛上。

美國聯邦航空總署表示，這架飛機是Learjet 55型，是美國與法國合資的商務噴射機，墜機前不久才從費城東北機場（Northeast Philadelphia Airport）起飛，當時正飛往密蘇里州布藍孫市（Branson）。

墜機事故是在傍晚6時過後不久發生。

聖地兄弟會兒童醫院（Shriners Hospitals for Children）向法新社表示，一名在美國接受治療的年幼女童、她的母親與機上人員和陪伴她的醫療人員都在空難中喪命。

聖地兄弟會兒童醫院發言人鮑爾（Mel Bower）表示：「這名患者先前在費城聖地兄弟會兒童醫院接受治療，在由一架空中救傷專機送回祖國墨西哥時發生空難。」

墨西哥外交部在聲明中說，機上6人全都是墨西哥公民。

墨西哥外交部在社群平台X上寫道：「航空公司…向領事館證實，有6名墨西哥人搭乘那架飛機。」

飛機所屬的Jet Rescue Air Ambulance在聲明中向美國媒體證實機上有2名乘客與4名機組人員，又說「我們無法證實有任何生還者」。

數十名緊急救援人員目前正在羅斯福購物中心（Roosevelt Mall）外的墜機現場，這是費城東北區的露天購物中心，裡頭設有零售商和食品店。

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目擊者告訴當地電視台工作人員，他們看到機骸內部或附近有屍塊；費城市議員德里斯科（Mike Driscoll）說，他擔憂恐有居民或其他地面人員身亡。

美國聯邦航空總署表示，正在與國家運輸安全委員會（NTSB）一同展開調查。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1140201

#費城
#空難
#美國
#美國聯邦航空總署
（中央社製圖）
（中央社製圖）
美國費城一架小飛機1月31日在一座購物中心附近墜毀，機身殘骸掉落在地面。（路透社）
美國費城一架小飛機1月31日在一座購物中心附近墜毀，機身殘骸掉落在地面。（路透社）
美國費城消防人員1月31日前往小飛機墜毀現場救援。（美聯社）
美國費城消防人員1月31日前往小飛機墜毀現場救援。（美聯社）
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