歐洲水資源拉警報 大多數地表水遭化學品汙染

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天在一份報告中表示，歐盟國家的大多數地表水體都被化學物質給汙染，揭示歐洲水資源的受損狀況。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）今年正在草擬相關計畫，以解決因氣候變遷而惡化的水資源短缺與乾旱，並因應農業、汙染與都市化不斷擴張對供水造成的巨大壓力。

根據歐盟的評估，截至2021年，歐盟湖泊、河流與沿岸水域等地表水體只有39.5%是處於良好的生態狀態；此外，只有26.8%是處於良好的化學狀態，比2015年評估的33.5%低。

報告指出，這些地表水體出現局部改善，例如湖泊長出水生植物，但這些狀況無法挽救水體的整體健康。

數據顯示，歐洲地下水體的狀況較好，其中86%的地下水體化學狀態良好，但農業產生的硝酸鹽汙染大多數歐盟國家的地下水供應。

歐盟環境專員羅斯沃爾（Jessika Roswall）上月受訪時向路透社表示：「歐盟的水資源狀況不好。我們長期以來把水資源視為理所當然。我覺得現在是改變觀念的時候了。」

解決這個問題將是一項政治挑戰，不只是因為這涉及解決農業對供水造成的重大影響，還涉及灌溉以及像肥料中的硝酸鹽從農田滲出造成的汙染。

去年，歐洲各地農民發揮他們的政治影響力，發動長達數個月、有時甚至出現暴力衝突以抗議歐盟法規，布魯塞爾當局也因此縮減一些環境措施。

歐盟執委會表示，需要採取更激進的措施解決硝酸鹽汙染，但坦言這些舉措「在政治上可能很難實行」。

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由於多數國家預計將無法達成歐盟目標，也就是在2027年前讓所有地表水處於「良好」狀態，未拿出行動可能招致法律行動。荷蘭已遭法院諭令大幅減少損害水質的硝酸鹽汙染。

歐盟可從下一次預算中撥出更多資金讓供水變得更潔淨，但那些需要將與各國政府要求歐盟提高國防和工業支出爭奪經費。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140205