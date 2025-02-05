歐盟對中國電商出手 加大監管網購低價進口品

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（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）歐盟執委會今天發布加強監管網購低價進口商品的政策溝通文件，將整合消費者保護、產品安全、環保等政策工具。因其中來自中國的商品占逾9成，中國3大電商阿里巴巴、Temu、Shein成焦點。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布的加強監管套案內容，包括取消目前對價值150歐元（約新台幣5123元）以下包裹的免稅優惠、適用歐盟對商品永續設計和環保包裝等新規定、強化管理潛在危險商品、對第3國交易商進行認知及合規教育訓練等。

不具名的執委會官員在背景簡報會上指出，2024年就有46億件低價商品進口到歐盟，平均每天1200萬個包裹，其中91%來自中國。

另一位官員則透露，根據歐盟國家消費者保護機關提報的資訊，目前受檢視的進口危險商品超過70%來自中國。

執委會指出，目前歐盟27國只有6國政府負責監管89%的網購進口商品，對海關造成嚴重負擔。因此執委會將現有管理網路平台、產品安全等相關法規政策工具整合，針對低價網購進口品採取前述措施，要求所有成員國與歐盟機構合作執行，並將在1年內評估成效，推出進一步行動。

根據執委會資料，歐盟低價進口商品在近年爆發性成長，2024年的46億件是2023年的2倍、2022年的3倍。

匿名官員指出，去年前述低價品的免稅優惠估計讓歐盟少收約10億歐元的關稅，取消優惠後，歐盟將推出一套簡化關稅系統，但新稅費額度將待與成員國商討後再定。官員強調新費用是交易商要付，不是消費者。

中國大型電商平台目前有2家正受到歐盟根據「數位服務法」（Digital Service Act）立案調查，包括阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）涉嫌疏於落實查核其電商平台上的產品不實資訊，特別是有害健康的假藥、食品成分，以及「拼多多」旗下Temu涉嫌販售非法商品和令消費者上癮的設計。

執委會官員另表示，歐盟27國與挪威、冰島政府組成的消費者保護合作網（Consumer Protection Cooperation，CPC），已要求Temu和中國大型低價服飾電商Shein配合調查。

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除了前述4家中國電商，執委會指出，美國電商亞馬遜（Amazon）也被鎖定為這次監管套案的主要對象。

此外，美國總統川普（Donald Trump）也在昨天發布行政命令，取消對價值低於800美元（約新台幣2萬6000元）商品免稅進入美國的優惠。換言之，中國前述大型電商將受到歐美監管夾擊。（編輯：唐佩君）1140205