中國電商Temu涉廣告不實 遭韓國反壟斷當局調查

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（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國業界人士今天透露，中國電商巨擘「拼多多」旗下跨境平台Temu因涉廣告不實和不公平商業行為，正遭韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission，KFTC）調查。

韓聯社報導，Temu於今年2月成立韓國分公司Whaleco Korea LLC，並在當地大舉搶攻市場。但由於該公司尚未正式開始運作，目前公平會的調查仍以書面形式為限。

據悉，調查旨在確認Temu是否違反「電子商務交易法」規定的消費者保護義務，以及「標示廣告公正化法」有關不實或誇大廣告的條款。

自去年7月進軍韓國以來，Temu透過發放折價券等方式吸引新會員，並因採用類似賭博的輪盤遊戲及直銷手段而引發爭議。與此同時，該平台的出貨延遲和商品品質不佳等問題也讓不少消費者不滿。

阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）和Temu先後遭韓國當局調查後，有人認為公平會可能將調查範圍擴及所有中國電商平台。公平會則表示，不便針對調查中的案件透露資訊，但若發現違法行為將從嚴處罰。

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本月稍早，美國「華爾街日報」也引述美國國土安全部說法報導，受到貿易漏洞影響，中國服飾品牌希音（Shein）和Temu等電商的免稅小包裹入境數量激增，中國電商未來發到美國的小包裹將受到更嚴格的檢查。

據華爾街日報中文網6日的消息，美國將針對「小額豁免」包裹（指通常直接發送給消費者的低價包裹）進行更嚴格的調查，以釐清進口貨物是否違反美國強迫勞動禁令等規定。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130408