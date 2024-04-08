更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功
生活

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國電商Temu涉廣告不實 遭韓國反壟斷當局調查

2024/4/8 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國業界人士今天透露，中國電商巨擘「拼多多」旗下跨境平台Temu因涉廣告不實和不公平商業行為，正遭韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission，KFTC）調查。

韓聯社報導，Temu於今年2月成立韓國分公司Whaleco Korea LLC，並在當地大舉搶攻市場。但由於該公司尚未正式開始運作，目前公平會的調查仍以書面形式為限。

據悉，調查旨在確認Temu是否違反「電子商務交易法」規定的消費者保護義務，以及「標示廣告公正化法」有關不實或誇大廣告的條款。

自去年7月進軍韓國以來，Temu透過發放折價券等方式吸引新會員，並因採用類似賭博的輪盤遊戲及直銷手段而引發爭議。與此同時，該平台的出貨延遲和商品品質不佳等問題也讓不少消費者不滿。

阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）和Temu先後遭韓國當局調查後，有人認為公平會可能將調查範圍擴及所有中國電商平台。公平會則表示，不便針對調查中的案件透露資訊，但若發現違法行為將從嚴處罰。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

本月稍早，美國「華爾街日報」也引述美國國土安全部說法報導，受到貿易漏洞影響，中國服飾品牌希音（Shein）和Temu等電商的免稅小包裹入境數量激增，中國電商未來發到美國的小包裹將受到更嚴格的檢查。

據華爾街日報中文網6日的消息，美國將針對「小額豁免」包裹（指通常直接發送給消費者的低價包裹）進行更嚴格的調查，以釐清進口貨物是否違反美國強迫勞動禁令等規定。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130408

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61