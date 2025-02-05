彭博：中國盯上蘋果app收費等政策 正考慮展開調查

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（中央社北京5日綜合外電報導）路透社報導，彭博今天引述知情人士消息指出，中國國家市場監督管理總局正準備可能對美國蘋果公司（Apple Inc.）的政策及其應用程式（app）商店收費方式展開調查。

北京昨天才在美國對進口的中國貨品加徵關稅生效後數分鐘，宣布對美國企業採取廣泛的一系列措施，針對對象包括科技業巨擘Google（谷歌）、農業設備製造商及擁有時尚品牌Calvin Klein（凱文克萊）的公司。

根據彭博（Bloomberg News）的報導，中國國家市場監督管理總局正在檢視蘋果的一些政策，包括對應用程式內購買收取最多30%的抽成，以及禁止使用外部支付平台和應用程式商店。

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報導還說，中國市場監管總局官員從去年開始就持續與蘋果高層和應用程式開發商進行討論。蘋果和中國市場監管總局皆未立即回覆路透社的置評請求。

中國市場監管總局昨天表示，Google涉嫌違反中國的反壟斷法，他們已依法對其展開立案調查。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1140205