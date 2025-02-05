川普豪擲數十億加侖水想滅火 專家：付諸東流無意義

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）為了幫助撲滅洛杉磯野火，美國總統川普下令加州水壩放水數10億加侖。不過專家認為，川普的做法根本是浪費，毫無意義。

川普要求美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）讓加州中部山谷的兩座水壩放水，聲稱這不僅有助於撲滅肆虐洛杉磯的野火，還可以灌溉農田。

他上週在社群媒體發文吹噓說：「每個人都應該為這場經長期奮鬥才得到的勝利感到高興！但願他們6年前就聽我的話，那就不會發生火災了！」

川普下令加州聖約金谷地（San Joaquin Valley）兩座水壩放水，讓水順著圳溝和水道排入同一山谷的灌溉渠道。不過水利專家說，這些渠道離火場很遠，而且現在不是當地農田需要灌溉的時候。

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太平洋研究所（Pacific Institute）的水資源科學家葛萊克（Peter Gleick）說，川普這次放水相當於讓數十億加侖的水「付諸東流」。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）引述葛萊克說法報導，這些水「不會、也無法用於滅火，加上不是灌溉季節，對農人也沒有用，而且無法保留到即將到來的乾季」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140205