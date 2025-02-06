加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程
首頁 / 國際

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪72命 當局宣布即將拆除

2025/2/6 20:06（2/6 20:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
被覆蓋的格蘭菲塔遺址。（路透社）
被覆蓋的格蘭菲塔遺址。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）2017年倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）惡火奪走72條人命，成二戰迄今英國最嚴重的民宅火災。災害生還者與罹難者親屬今天證實，事發逾7年後，當局宣布將拆除這棟建築。

法新社報導，代表生還者與罹難者家屬的組織「格蘭菲最近親屬」（Grenfell Next of Kin）在社群平台X發布聲明稱，英國副首相兼住房、社區和地方政府事務大臣芮納（Angela Rayner）已「向生還者與家屬宣布拆除格蘭菲塔的決定」。

另個代表部分生還者與罹難者家屬的組織「團結格蘭菲」（Grenfell United）則痛批，英國當局的這項決定相當「可恥」，且磋商過程太過草率，罹難者家屬的意見未獲當局重視。

另據英國廣播公司（BBC），英國當局將於本月7日正式宣布拆除的消息。

格蘭菲塔位於倫敦西區黃金地段。2017年6月14日清晨，這棟逾20層的大樓慘遭祝融，由於外牆採用易燃材質包覆，以致火勢一發不可收拾，最終奪走72條人命。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國當局去年9月公布的「格蘭菲塔大火公開調查報告」指出，這起悲劇的死亡事件都是「可避免的」，報告還指控建商嚴重失職、不誠實。

對於應為這起災害負責的相關人員迄今仍未遭刑事指控，罹難者家屬也深感不滿。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140207

#火災
#英國廣播公司
#倫敦
#法新社
#英國
#第二次世界大戰
#格蘭菲塔
芮納
專家：女性政治人物受AI深偽色情所害 不利民主
第二次世界大戰
川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民不滿保守派對極右派示好 柏林16萬人上街示威
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：