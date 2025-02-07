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美國1月非農就業新增14.3萬人低於預期 失業率續降

2025/2/7 22:12
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國1月非農就業新增14萬3000人低於市場預期，但失業率持續小幅下降，顯示美國總統川普（Donald Trump）上月就職時，勞動市場依舊熱絡。

法新社報導，美國勞工部（Labor Department）表示，全美1月非農就業新增14萬3000人，低於去年12月調整後的30萬7000人，和市場觀察網站Briefing.com訪調分析師共識預測的15萬5000人。整體失業率則從前月的4.1%降至4.0%，持續下滑。

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根據美國勞工部，1月平均時薪增幅為0.5%，高於分析師預期。

這是川普1月20日上任總統後的第一項就業數據。他計劃推動減稅和促進經濟成長，並對美國幾大貿易夥伴課徵或加徵高額關稅，試圖藉此平衡全球貿易競爭環境。（譯者：洪啓原）1140207

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