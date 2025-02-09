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韓國掀起「嫌中」情緒 中國大使館旁高呼滅共

2025/2/9 17:34
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（中央社記者戴雅真東京9日專電）韓國首爾中區的中國駐韓大使館周邊7日晚間發生反中示威。反中民眾舉行了「滅共節」（滅共Festival）活動，高舉寫著CCP OUT的標語，並高喊「習近平下台」等口號。

韓聯社報導，現場大約聚集50名集會者，跟隨主持人高呼「滅共！」。由於集會地點靠近旅遊勝地明洞，有不少中國觀光客經過。許多人面露困惑看著示威場景，或是低頭快步經過。

「滅共節」主辦者是前國民力量黨青年發言人金正植（音譯）。他接受韓聯社採訪時表示，「尹錫悅總統所說的『侵害主權勢力』，指的不就是中國嗎？」

他還說，「年輕世代對於中國人或是華僑享有不公平特惠的不滿情緒很強烈」、「中國人拍攝了國家情報院設施，卻沒辦法根據間諜法問罪。這一事實需要獲得重視，因此規劃了這次（滅共節）集會。」

尹錫悅去年12月3日晚間發布緊急戒嚴，隨後遭到國會彈劾。他上月出庭時，辯護律師團表示，尹錫悅宣布戒嚴的4大原因之一，包括薩德反飛彈系統等機密遭到外洩至中國，還有自稱留學生的中國人以無人機拍攝軍事設施等。

自從戒嚴事件後，韓國的「反中」情緒進一步演變成露骨的「嫌中」，並逐漸擴散，使中國觀光客以及旅韓中國人感到不安。參與行動的許多「嫌中主義者」被認為是尹錫悅的支持者。

「滅共節」活動中出現「CCP（中國共產黨）OUT」以及「反對彈劾」的口號。在光化門與憲法法院前舉行的尹錫悅支持者集會中，也時常可以看到CCP OUT的標語。

隨著相關活動持續擴大，部分旅韓中國人表示感到不安。一名在韓國生活了5年的中國人受訪時說，「我幾天前有事路過鐘路，發現保守派團體正在舉行集會，結果繞道」、「確實會感到緊張」。

專家認為，尹錫悅上台之後，韓國社會逐漸形成一種世界觀，那就是「中國站在韓美日等自由民主陣營的對立面」，導致以保守派為中心的反中情緒大幅增強。

其他像是旅韓中國人「例用健康保險搭便車」的爭議，以及中國人搶買房地產的消息，也都助長了反中情緒。

據稱中國的「小紅書」上有許多攻略教人如何鑽漏洞、佔韓國健保便宜的攻略，導致韓國健保出現巨大赤字。此外，去年在韓國購買房地產的外國人當中，有65%是中國人，令人憂心會阻礙房價穩定，像是濟州島就曾經出現中國買家推高房價，引發當地人不滿。

在這次戒嚴和彈劾事件中，也出現了中國干預韓國選舉的陰謀論，使得嫌中情緒更加高漲。

另有分析指出，嫌中情緒之所以出現，也可能是因為中國國力顯著增強，所表達出的危機意識。

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龍仁大學中國學系教授朴勝贊表示，「現實是，中國已經深入製造和流通等多個領域，更不用說這次的DeepSeek。不願意承認這種趨勢的態度，也是導致嫌中情緒的根本原因之一。」

預料在尹錫悅的彈劾審判結果出爐之前，這種情緒不會輕易消退。曾任韓國駐中國瀋陽總領事的申鳳燮表示，「彈劾審判的結果將會是轉捩點。」他還指出，「中國目前還持觀望態度，屆時也可能採取外交行動。」（編輯：高照芬）1140209

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